Cachalot, une naissance sous nos yeux en Corse

Sur une vidéo, on peut y apercevoir un ballet rarissime en Méditerranée. Ce sont une vingtaine de cachalots qui se regroupent pour la naissance de deux bébés en pleine mer, entre la Corse et le continent. Ce document, on le doit à l'équipage du bateau "L'Éden", témoin de la scène. Le capitaine, Patrice Cuilleret, est toujours ému. "En analysant les photos, je me suis rendu compte que c'était deux naissances de cachalots. C'est fantastique, j'en ai encore la chair de poule", exprime-t-il. Ces cétacés de quatre tonnes et de 18 mètres de long sont des champions de l'apnée, ils peuvent descendre les abysses jusqu'à 2 000 mètres de profondeur. C'est seulement au moment des naissances que l'on peut observer un tel regroupement. Depuis plus de 20 ans, l'Hexagone, l'Italie et la Principauté de Monaco ont créé le Sanctuaire Pelagos. Les observations de cétacés sont régulières dans cet espace. Un code de bonne conduite pour les navires a été mis en place pour éviter de les perturber. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier