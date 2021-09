Caddie en libre-service : plus besoin de jeton

Il va falloir faire vos adieux. C'était un fidèle compagnon de route, rangé dans le portefeuille ou dans la voiture. Sur le parking d'une enseigne, il n'y a plus besoin de jeton pour les chariots. Depuis dix jours dans un supermarché d'Angers, les chariots sont en libre-service. Mais les clients peinent à changer leur habitude. S'il ne sera pas regretté, le jeton avait tout de même sa place dans notre quotidien. "C'est une habitude. J'en ai toujours trois ou quatre dans ma poche" ; "Ça m'évoque ma grand-mère qui avait toujours son petit jeton", ont affirmé les clients. Le jeton s'est généralisé dans les années 90 pour limiter les vols de chariot et encourager leur rangement. Un système efficace mais contraignant. Il était temps de trouver une autre solution. Les chariots connectés ont déjà fait leur apparition dans certains supermarchés. Le jeton n'en a plus pour très longtemps. Sur les 230 magasins de cette enseigne, 200 l'ont déjà abandonné.