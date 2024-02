Caddies mystères : pourquoi un tel succès ?

A peine mis en place et déjà vendus. En quelques secondes, Béatrice a sauté sur l'occasion. Elle ne sait pas ce qu'elle achète. Seule certitude, la valeur du chariot est de plus de 430 euros. Elle ne va pourtant débourser que 146 euros. Une fois achetés, les produits ne sont ni repris, ni échangés. Chaque chariot est préparé avec précaution, en plein rayon. Le premier chariot mystère a été mis en vente en fin d'année dernière, à Dieppe (Seine-Maritime). Des clients se mettent même à courir sur les images tournées par des employés de l'entreprise. Depuis, les opérations se sont renouvelées, avec à chaque fois, le même engouement. L'opération ne fait pas pourtant l'unanimité auprès des clients qui préfèrent souvent savoir ce qu'ils achètent. "C'est pour écouler du stock, des dates limites, des objets qui ne se vendent plus" ; "On ne sait pas ce qu'il y a dedans", lancent ces consommateurs. Pour le gérant de ce magasin, l'intérêt est surtout de faire parler tout en écoulant les stocks, une communication qui fonctionne. Plus de 50 magasins ont depuis réalisé la même opération. TF1 | Reportage G. Thorel, L. Barbier, A. Santos