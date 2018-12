Cadeau de Noël : les poupées, toujours aussi tendances

Parmi les poupées qui sont arrivées sur le marché en 2018, "le bébé sur le pot" figure en haut de la liste du père Noël. Pour moins de 50 euros, ce jouet est l'illustration d'un secteur en pleine forme. Aujourd'hui, les poupées sont de plus en plus réalistes. L'ultime nouveauté de 2018 résulte de trois ans de travail. Plus vrai que nature, le modèle réagit et peut dire jusqu'à 120 mots. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.