Cadeau mystère : on gagne à tous les coups ?

Pour ce reportage, nous voulions vous offrir un cadeau. Nous avons acheté un paquet, sans savoir ce qui s'y cachait. Une surprise pour celui qui offre et celui qui reçoit. Si c'est un rasoir, par exemple, c'est vrai que là, la surprise serait ratée. Pour éviter les faux pas, la plupart du temps, des thématiques sont associées à ces cadeaux surprises. "Vous avez le thème bijoux, le thème apéro, le thème fabriqué en France", explique Bianca Gallais, gérante de la boutique Georgia. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup ? Hé bien oui. Dans une pochette par exemple, on trouve trois articles. Leur valeur, 60 euros. Emballés, ils sont vendus à 49 euros. "J'ai choisi des articles que moi, j'aurais bien aimé retrouver dans une pochette-surprise. Pas quelque chose qui est en fin de série", rajoute Bianca. Si vous préférez la lecture, là aussi ça existe. Cette librairie a installé, il y a deux ans, un petit espace, juste en face des caisses. Chaque mois, la thématique change, et ça a fonctionné. Les livres coûtent entre sept et neuf euros. À l'approche des fêtes, les ventes de ces cadeaux sont multipliées par deux. Plus besoin de se torturer pour trouver le bon cadeau, il suffit juste d'être un peu joueur. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon