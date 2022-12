Cadeaux : à peine déballés, déjà revendus !

Laure et sa fille ont identifié quatre cadeaux dont elles savent déjà qu'elles n'en feront rien. Elles vont les revendre sur Internet. En congé parental, cette mère de famille a de son côté beaucoup dépensé pour gâter les siens. "Je mets en vente parce qu'on a eu pas mal de dépenses pour Noël", confia-t-elle. "Si un cadeau ne plaît pas, on ne va pas le laisser dans les placards donc on revend", ajouta-t-elle. La revente de cadeaux de Noël n'est plus un tabou, mais bien une tendance. La plateforme de vente d'occasion Rakuten annonçait 650 000 annonces publiées dimanche à 15 heures. C'est plus de 8% de hausse en un an. Le constat est le même chez eBay. D'après Sarah Tayeb, porte-parole d'eBay en France, ce phénomène s'explique par le fait que les Français cherchent à faire des économies, voire à financer les fêtes de fin d'année. Geste économique et écologique, l'achat et la revente de cadeaux d'occasion serait bien compris par un Français sur trois. D'ailleurs, tout se revend aujourd'hui même les cartes-cadeaux. Et pour éviter de les oublier au fond d'un tiroir, des plateformes permettent de mettre en relation les acheteurs et les revendeurs. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Chubilleau, J-F Drouillet