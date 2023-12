Cadeaux : à peine ouverts, déjà approuvés !

Aussitôt déballés, aussitôt adoptés. Deux jeunes enfants n'ont pas perdu de temps ce lundi matin pour tester leurs nouveaux jouets. Premiers réglages, premières consignes, et les enfants ont l'air heureux. Le Père Noël a apporté un autre cadeau ce matin : le soleil. Quelques heures plus tôt, le Père Noël a déposé les cadeaux, et c'est parti pour une longue course au déballage au pied du sapin. Il y a les surprises, et les éclats de joie pour les petits et les grands. "C'est magique, parce qu'on attend toujours ce moment pour avoir plein de cadeaux", se réjouit une enfant. "C'est beaucoup de plaisirs", "ils ont énormément de chance, car moi, j'aimerais bien être à leur place et avoir autant de cadeaux", lancent des parents. Une âme d'enfant qui revient chez les parents et les grands-parents, c'est aussi ça la magie de Noël. TF1 | Reportage P. Lefrançois, N. Braud