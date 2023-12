Cadeaux : ces vendeurs vont vous emballer !

Emballer un caddie, ce n'est pas un jeu d'enfant, sauf pour les vendeurs de ce magasin de jouets de Terville (Moselle). Comme ils en font toute l'année, ils ont décidé de partager leur expertise en emballage de cadeau sur le réseau TikTok, avec un succès totalement inattendu. Questions et commentaires leur arrivent du monde entier, preuve que l'emballage de cadeau est une galère universelle. Quelle que soit la taille ou la forme du cadeau à emballer, ils ont toujours une solution. "Le plus simple, c'est la pochette", explique un employé du magasin. Plus pratique encore, c'est l'emballage recyclable, le furoshiki. Une technique de pliage de tissu dont cette marque de cosmétiques s'est fait une spécialité, avec 20% de clients supplémentaires convaincus chaque année. Les tissus sont vendus sept euros l'unité, ils s'adaptent à différentes formes de cadeaux et sont bien sûr réutilisables. Et si vous voulez vraiment échapper à la corvée du paquet cadeau, il vous reste la solution de la bonne action : de nombreuses associations proposent en ce moment un emballage contre un don à la sortie des magasins. TF1 | Reportage V. Dietsch, A. Crunchant, E. Hassani