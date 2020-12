Cadeaux de Noël : et si vous offriez des jouets en bois du Jura ?

Depuis 1941, des chalets jurassiens se bâtissent avec des scènes de la vie quotidienne à celles de nos rêves d'enfants. C'est l'un des plus vieux jouets au monde encore fabriqués. Des bouts de bois à superposer qui racontent près de 80 ans d'histoire. Et rien n'a changé, même forme, même dimension et toujours avec du bois local. À l'atelier de "JeuJura", on découpe une à une les 240 pièces du plus grand modèle de chalet. Si ce dernier ne cesse de se réinventer dans des univers différents, la directrice générale, Catherine Varacca, veille à garder l'esprit de la première version. Créé par son arrière-grand-père, le chalet en bois est avant tout un jeu familial. Chez "La boissellerie du hérisson", la fabrication de jeux en bois est aussi une histoire de famille. Pour Justine Negrellot, "c'est même pas du travail, c'est vraiment une passion". Son père a fondé l'entreprise il y a bientôt 30 ans. Un projet qu'il mène grâce à de nombreux artisans du Jura et c'est ensemble qu'ils font perdurer ce savoir-faire. Leurs produits sont à offrir sans modération pour Noël !