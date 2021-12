Cadeaux de Noël : le puzzle en tête de liste

Qu'ils soient composés de quelques dizaines de pièces ou de plusieurs milliers, les puzzles continuent à captiver. Ce loisir inventé en XVIIIème siècle a su se moderniser. Il y a les modèles 3D et les visuels pour toutes les générations. En croissance d'au moins 10% par an ces dernières années, le marché français du puzzle a profité des confinements. Face à la demande, une entreprise a relocalisé sa production dans l'Hexagone. Il a fallu s'équiper avec des gabarits sur-mesure. "Chaque motif de puzzle est différent. Il faut savoir que toutes ces formes sont faites chez un fabricant, manuellement", explique Roberto Marchetta, chef de production. Imprimer et découper un puzzle ne prend que quelques heures. Le Made in France, même pour le modèle personnalisé, a de nombreux avantages. Ici, on commercialise la production locale, plus celles d'autres fabricants. Avant Noël, 4 000 colis sont expédiés chaque jour. L'activité ne devrait pas baisser. Dans les prochaines années, l'entreprise prévoit de doubler le nombre de salariés. TF1 | Reportage G. Gruber, G. Gravina