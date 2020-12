Cadeaux de Noël : les poupées ont la cote

À première vue, la poupée évolutive est une poupée comme les autres. Mais en lui donnant le biberon, elle grandit, apprend son premier mot et se tient même debout. Dans un magasin de jouets dans la région parisienne, elle fait rêver les enfants. Pour 50 euros, ce jouet est un succès. Le rayon est réapprovisionné plusieurs fois par jour. Selon la directrice de l'enseigne, Jessica Derouet, ils en vendent au moins une toutes les cinq minutes. "Il y a aussi de la commande et de la réservation téléphonique", a-t-elle ajouté. Mais à part les poupées d'un genre nouveau, comme les "Cry babies", le rayon des poupons plus classiques reste aussi très garni. Des modèles au parfum de vanille qui rappellent de doux souvenir aux mamans. Les mini-poupées cartonnent également cette année. Vendue à 35 euros, la figurine qui ressemble à des fées et qui s'envole est même un immense succès commercial. Ce jouet est déjà vendu à 100 00 exemplaires et viendra peut-être virevolter autour du sapin dans quatorze jours.