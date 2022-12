Cadeaux de Noël, nos artisans ont du talent !

En lieu et place d'une ancienne pharmacie, cette boutique de créateurs se porte de mieux en mieux. À l'intérieur, ces artisans au total exposent leurs réalisations, et à l'approche de Noël, dans l'arrière boutique, Laure Segura est plein travail pour fabriquer ses animaux à partir de laine. Un artisanat d'art bien souvent inspiré des traditions locales comme ici, en Creuse, berceau de la laine. Les petites productions sont de moins en moins confidentielles et de plus en plus tendances pour les clients : "il y a des choses qui sont absolument magnifiques, c'est vraiment un plaisir pour les yeux" ; "je préfère acheter ici, c'est local, c'est certain". Dans cette boutique, les objets ont la réputation d'être écologiques tout en restant abordables. "Nous avons des choses à dix, quinze euros, des porte-clés en vrai cuir, certains petits bijoux. Nous avons beaucoup de choses qui sont à 20, 30, 40, 50 euros", explique Martine Escure, mosaïste et coordonnatrice de la boutique. Vite dépassée par les demandes, Laure, quant à elle, a dû fermer ses sites de vente en ligne pour se concentrer sur les marchés et les boutiques de créateurs. "Finalement, depuis un an et demi, ça marche tellement bien que je pense que je ne reprendrai jamais mon métier d'origine. Un métier d'éducatrice qui a laissé place à un joli conte de Noël. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre