Cadeaux de Noël : quelles tendances cette année ?

La fête de Noël rime forcément avec jouets. Parmi les plus vendus dans les magasins cette année, on recense les puzzles et les jeux de société. Ces derniers se retrouvent tout en haut, car ils représentent 19% du marché. Viennent ensuite les jouets de premier âge, avec 15% du marché. Et enfin, on a les grands classiques, les poupées, avec 14% du marché. Pour un jouet, on dépense en moyenne dix-sept euros. Il faut noter que c'est un chiffre qui est en augmentation de 3%. C'est assez conséquent, mais la raison est très simple : le prix des matières premières a augmenté partout dans le monde et ça coûte désormais plus cher de fabriquer des jouets. Pour ce qui est des jouets made in France,ceux-ci représentent 14% du marché aujourd'hui. Il reste encore pas mal de chemin à faire car en 2021, 60% des jouets vendus dans notre pays étaient fabriqués en Asie. TF1 | D. Pieresch