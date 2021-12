Cadeaux de Noël : quels livres plaisent le plus aux enfants et ados ?

Avec de petits animaux, en pop-up qui se déplie, parfois plus classique ou bien au titre surprenant, les livres d'enfants sont rois au pied du sapin chaque année. Et dans les librairies, ce sont encore les enfants qui en parlent le mieux : "ça fait découvrir de nouvelles histoires". Cette année, l'un des livres vedettes pour les tout-petits est un ouvrage à accordéon. Comme il existe des milliers de références, il est difficile de s'y retrouver. Alors, chacun a sa méthode pour faire mouche : "j'ai choisi par tranche d'âge et par univers", "moi, je lis tous les livres que j'achète", "ça permet en tant que parents d'avoir un support pour avoir des réponses". Les livres permettent également aux plus jeunes d'apprendre à lire : "le fait de lire des histoires lui fait répéter des mots". Marion Lemonnier est illustratrice. Elle donne vie aux personnages avec quelques astuces pour séduire les jeunes lecteurs. Les histoires pour enfants se vendent très bien en cette période de fête. Dans l'Hexagone, un livre acheté sur quatre est un livre jeunesse. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Denniel, A. Janssens