Cadeaux : la magie des livres animés

Blotties au creux des pages, elles surgissent sans prévenir, avant de disparaître. Étonnantes créatures de papier, animées par de savants procédés. Elles donnent envie de tirer, tourner, déployer. Elles ravissent les enfants, petits et grands. Tant d’ingéniosités donnent envie de s’y essayer. Compliqué, c’est l’affaire des ingénieurs papiers. Gérard Lo Monaco commence toujours par des petits carnets griffonnés avant de s’attaquer au dessin, à la découpe, jusqu’au moment de vérité : le pliage. On imaginait de savants calculs. Il évoque plutôt l’expérience et quelques astuces. Le choix des couleurs entériné, chaque double page est envoyé à l’imprimeur avec des indications de découpe numérique. L’assemblage, lui, se fait entièrement à la main. Et c’est bien là la difficulté. Les coûts de main d’œuvre augmentent, au point que certains ouvrages d’une librairie ne pourraient plus voir le jour. Les créateurs ont intégré la donne et proposent des ouvrages parfois moins spectaculaires, mais tout aussi enchanteurs. TF1 | Reportage M. Croccel, FD. Bordier, S. Fortin