Cadeaux : la revanche des petits commerces

C’est déjà un conseil, un accueil, et surtout un avis qui compte. Malgré l’inflation, les clientes se pressent dans une boutique indépendante parce que ce qu’elles recherchent, c’est une pièce rare. "On trouve des choses qu’on ne trouve pas dans le grand commerce", affirme une cliente. À quelques pas de ce magasin, un autre commerce indépendant attire de nombreux clients. On y trouve des articles de décoration à partir de deux euros. Mais beaucoup viennent d’abord pour la proximité. "Les gens qui s’habituent à venir dans les boutiques de quartier sont très contents, fidèles, reviennent parce qu’ils ont le service, le conseil", raconte Fanny Bera, vendeuse chez "Et plus si affinités" de Villeneuve-d’Ascq (Nord). John cherche encore le cadeau de Noël pour son épouse. Il a choisi la bijouterie Kin & Bo parce qu’on n’y trouve pas que des petites merveilles. Ingrid Kintgen est gemmologue et ce qu’elle vend, c’est aussi l’histoire de toutes ses pierres. Avec la hausse des prix et la concurrence des grandes enseignes ou d’Internet, les petits commerces font encore de la résistance. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman