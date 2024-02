Cadre noir : l'excellence en selle

Il cultive l’excellence à la française. Les écuyers du Cadre noir sont les gardiens de notre tradition équestre. Ils célèbrent la légèreté, la grâce, la maîtrise de chaque mouvement. Auprès d’eux, l’espace d’un instant, les chevaux s’envolent. Leur talent est de ne rien laisser paraître des heures de travail effectuées sur leur site historique à Saumur. Gildas Flament, le maître de manège, dirige un entraînement. Il commence par travailler la croupade. La figure ne dure qu’un instant, mais elle nécessite toute l’attention du cheval et du cavalier. Alors, elle est répétée, encore et encore. Rien n’est laissé au hasard. A croire que les deux ne font qu’un. Pourtant, Guillaume, le cavalier, donne bien un signal très discret. Pour réaliser la courbette, un équilibre arrière cette fois-ci, il faut surveiller ses pieds. Le Cadre noir ne compte que 30 écuyers comme Guillaume et Gildas. Un poste prestigieux et historique puisqu’il date du XIXe siècle. Leur mission : enseigner et transmettre ce patrimoine. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Bertrand, N. Mainguet