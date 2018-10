Le café-restaurant de Thorame-Basse cherche un repreneur

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Thorame-Basse, le maire de la ville n'a pas hésité à poster une annonce sur le site de SOS Villages. Il aimerait rouvrir les portes de son café-restaurant entièrement équipé, fermées depuis le moi de mai 2018. Celui-ci est l'unique commerce de proximité du village et sa réouverture redonnerait un peu de gaieté aux habitants. Les nouveaux gérants pourront notamment bénéficier d'un appartement au-dessus du restaurant. Et pour trouver un repreneur au plus vite, le maire est prêt à négocier le loyer du commerce qui s'élève à 350 euros par mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.