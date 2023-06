Café, savon, lessive… les recharges sont-elles moins chères ?

Pour certains clients, c'est déjà devenu un réflexe. Certains produits, comme cette eau de javel, s'achètent maintenant en recharge. Si dans la plupart des cas, l'écorecharge est moins coûteuse que le flacon d'origine, certaines marques font payer le produit quelques centimes, voire même quelques euros, plus chers. Cette différence de prix se remarque aussi sur certains produits comme le café, le chocolat en poudre, ou encore le gel douche. Cela rebute certains clients, comme Stéphane et Brigitte. Ils étaient pourtant décidés à passer à des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Comment expliquer une telle différence ? Les tarifs sont fixés par les distributeurs avec un objectif : être le plus concurrentiel. Attention, le prix à l'unité des recharges est souvent plus bas que le flacon, mais peut être plus cher à contenance égale. En cas de doute, la règle d'or est de toujours comparer les prix au litre ou au kilo. TF1 | Reportage L. Cloix, N. Forestier, P. Ninine