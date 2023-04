Cafés, restaurants : se faire embaucher en cinq minutes

Dans cette grande rue commerçante, nous allons tenter notre chance. Nous nous sommes présentés au premier restaurant en caméra cachée avec un CV sans aucune expérience professionnelle dans le milieu, un nom d'emprunt, et un niveau baccalauréat. Très vite, le gérant de l'établissement nous a invité à l'arrière, dans son bureau, pour un entretien. C'est la première tentative et le premier contrat pour l'été. Nous lui expliquons alors l'objet du reportage en caméra cachée. Nouvelle tentative dans un nouvel établissement qui pourrait embaucher plus vite. Là encore, c'est réussi. L'établissement recrute et affiche même des avantages comme la possibilité de ne pas travailler tous les week-ends. Le gérant reconnaît une perte de 15% de chiffre d'affaires par manque de main-d’œuvre. Retour dans la rue après trois offres de contrats. Nous croisons Mathéo. CV en main, ce jeune de 18 ans recherche un emploi pour l'été. Il est bien décidé à faire jouer la concurrence. Lui aussi enchaîne les entretiens avec succès. Les salaires vont de 1 700 à 2 300 euros net par mois. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos