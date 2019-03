Cagnes-sur-Mer : l'hiver est bel et bien terminé

Les étals du marché de la rue des Oliviers à Cagnes-sur-Mer ont pris des couleurs printanières. Les légumes de l'hiver ont laissé leur place aux produits printaniers à l'image des radis, des petits pois et des févettes. Des ingrédients qui donnent envie de préparer un bon ragoût. Les produits sont arrivés avec quinze jours d'avance à cause de la douceur et du beau temps. Des conditions climatiques qui ont aussi changé les envies des clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.