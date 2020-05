Cagnes-sur-Mer va-t-elle rouvrir ses plages ?

De nombreuses plages vont rouvrir dès ce samedi sur l'ensemble du territoire. Sur la Côte d'Azur, le feu vert des préfectures du Var et des Alpes-Maritimes est attendu dans la journée. À Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), il n'y aura pas de bronzette sur la serviette, mais la promenade et la pratique du sport seront possibles. Des affichettes qui rappellent les règles de distanciation sociale et les gestes barrières seront également installées.