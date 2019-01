Cagnotte pour Christophe Dettinger : les syndicats de police révoltés

En quelques heures, la cagnotte lancée pour soutenir Christophe Dettinger, un ancien boxeur ayant violemment frappé deux CRS le 5 janvier 2019, a atteint plus de 120 000 euros. Les personnes hors gilets jaunes et les deux gendarmes concernés sont choqués par cette collecte. Pour Daniel Chomette, secrétaire général délégué de l'unité SGP unité police F.O, "c'est proprement honteux". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.