Cahiers de doléances : quelles sont les attentes des Arcelois ?

Depuis le début du Grand débat national, plus de 10 000 communes ont mis des cahiers de doléances à la disposition des Français. A Arceau, en Côte-d'Or, les idées les plus récurrentes sont le pouvoir d'achat, l'aménagement du territoire et la recherche de proximité. Ces cahiers seront remis aux préfets ce 20 février 2019, mais ceux qui souhaitent encore s'exprimer peuvent le faire sur Internet jusqu'au 15 mars 2019.