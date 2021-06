Cahiers de vacances : des ventes en hausse cet été ?

À Vienne (Isère), certains passent à côté en faisant semblant de ne pas les voir, d'autres passent des heures pour choisir leur modèle. Le cahier de vacances est souvent un indispensable de l'été pour les parents, un peu moins pour les enfants. Nathan, neuf ans, est plus enthousiaste à l'idée de commencer son CM1 du bon pied. À la même période en 2020, les ventes ont augmenté de 10%. Cette année scolaire perturbée pousse certains parents à faire réviser leurs enfants. D'autres, au contraire, ont fait une overdose de devoirs à la maison. Les révisions pendant l'été, ce n'est pas que pour les enfants, il existe des cahiers de vacances pour adultes, notamment pour les fans d'histoires, de sport et de chanson. L'offre se développe de plus en plus ces dernières années. Ce sont des cahiers conçus pour être remplis entre amis ou en famille. Pour le choix, les libraires conseillent de respecter les goûts de l'enfant, pour qu'il ne se contente pas de remplir les trois premières pages avant de l'oublier sur les serviettes de plage.