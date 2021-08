Cahiers de vacances : plongée dans les archives de l'INA

Ils ont une bonne vertu : donner bonne conscience aux parents. Mais chez les enfants, les cahiers de vacances n'ont jamais fait l'unanimité. "Je le fais le plus vite possible, comme ça, je peux jouer", lance un garçon. Les premiers ont vu le jour dans les années 30 aux Éditions Magnard, dans la Creuse. Depuis, impossible d'échapper aux verbes irréguliers avant la piscine ou à une interminable dictée en plein mois d'août, surtout si votre mère est professeure. Les vacances éducatives sont plus enthousiasmantes, comme la pêche aux palourdes ou encore le cours de poterie. Il y a également le phénomène des années 90 : les séjours linguistiques. Bienvenue au Club Med des adolescents. Immersion sur les côtes anglaises. À l'évidence, l'apprentissage de la grammaire n'est pas la priorité pour ces jeunes. On compte moins le nombre de mots appris que le nombre de ses conquêtes. Le plus grand des enseignements reste certainement à chaque fois vivre chez l'habitant. Pour un Français, ça compte.