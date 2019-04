Cahors : la cathédrale Saint-Etienne fête ses 900 ans

La cathédrale Saint-Etienne, située à Cahors, fête cette année 2019 ses 900 ans. Pour l'occasion, la Sainte Coiffe a fait l'objet d'une procession dans les rues de la ville. Cette relique est reconnue traditionnellement comme le voile qui a recouvert la tête de Jésus quand il a été mis au tombeau. D'autres événements et célébrations sont prévus dans la ville jusqu'au mois de décembre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.