Calendrier de l'Avent : quelles tendances pour 2018 ?

La tradition ne faiblit pas. Le calendrier de l'Avent marque le début des préparatifs de Noël. On en compte plus de 200 modèles différents. Ceux qui contiennent des chocolats ou des jouets sont les plus achetés. Et en 2018, les petites cases contenant des produits de beauté font leur apparition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.