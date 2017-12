Le calendrier de l'Avent, une tradition qui perdure à Turckheim

À la tombée de la nuit et aux sons de cloche de 17 heures, les petits porteurs de lumières se dirigent vers le calendrier de l'Avent grandeur nature, installé sur la place du village de Turckheim. Ils procèdent ensuite à l'ouverture de la fenêtre du jour. Cette tradition remonte au Moyen Âge et illumine chaque soir le regard des enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.