Le calendrier de l’Avent, premier cadeau de Noël des enfants

Raphaël et sa sœur ont bien du mal à choisir leurs calendriers de l’Avent. Sapin, chalet enneigé, boule de Noël, chocolat noir ou praliné, il y a encore plus de variétés cette année. Et même pour les adultes, difficile de se décider. Dans ce supermarché, les ventes ont augmenté de 15% en un an. Nouveauté : les plus grands aussi ont envie d’ouvrir les petites fenêtres. Alors pour répondre à l’explosion des ventes, cette enseigne a dû adapter ses rayons. Si les chocolats restent indétrônables, les calendriers avec des jouets, eux aussi, innovent. En s’amusant avec leurs héros préférés, les enfants vivent en avance la magie de Noël. "On mange le chocolat. Mais au moins, le jouet, elle le garde des années et des années", explique une maman. C’est pour cela que le prix, minimum 20 euros, n’arrête pas les clients. Dans ce magasin, l’an dernier, il y avait quinze modèles au choix. Cette année, il y en a près de trente. Le rendez-vous du calendrier est désormais si important qu’il est devenu le premier cadeau de Noël. TF1 | Reportage M. Poujol, A. Pocry