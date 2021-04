Calendrier du déconfinement : des certitudes et des inconnues

A partir du 26 avril, les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires rouvriront leurs portes. Pour les collèges et les lycées, les cours reprennent aussi lundi, mais à distance seulement. Les collégiens et les lycéens ne reprendront le chemin des établissements qu'à partir du 3 mai avec des demi-jauges pour les classes de quatrième et troisième, notamment dans les départements les plus touchés par l'épidémie. Et puis, le 3 mai toujours, la règle de restriction des déplacements entre les régions et à dix kilomètres du domicile sera levée. Autour de la mi-mai, on n'a pas encore de certitude par rapport à la réouverture des commerces dits non-essentiels et les terrasses des cafés et restaurants. On parle à priori seulement des ouvertures dans les zones les moins touchées par la pandémie. A ce moment-là, le couvre-feu pourrait aussi être levé, mais rien n'est encore officiel. Les musées, les cinémas, les théâtres et les salles de concert pourraient également rouvrir. En revanche, aucune date n'est encore avancée pour la réouverture des salles de sport, des discothèques, des stades et des tours de grands événements.