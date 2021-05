Calendrier du déconfinement : l’essentiel à retenir

L'attestation en journée ou encore la règle des dix kilomètres, vous pourrez leur dire au revoir le 3 mai. À cette date, il sera possible de circuler librement d'une région à l'autre. Mais attention, le couvre-feu à 19 heures ne bouge pas. Cette date marque aussi le retour dans les collèges et les lycées avec des jauges. Deuxième étape, le 19 mai : le grand retour des terrasses, des commerces, mais également des musées, des cinémas, des théâtres et de certaines salles de spectacle. Le couvre-feu, lui, sera repoussé de deux heures. Trois semaines plus tard, le 9 juin, vous pourrez enfin vous asseoir à l'intérieur des cafés et restaurants. Vous pourrez également faire du sport en salle. Toujours à cette date, les événements sportifs ou culturels pourront accueillir jusqu'à 5 000 personnes. Pour ce faire, il faudra un pass sanitaire : soit être vacciné soit montrer un test PCR négatif. Pour le couvre-feu cette fois-ci, ce sera 23 heures. Il sera supprimé un peu plus tard, le 30 juin. Ce qui n'autorisera pas à fréquenter les discothèques, toujours fermées jusqu'à nouvel ordre.