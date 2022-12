Calendrier, le porte-à-porte des héros de l'été

Catherine fait partie de ces habitants qui ont échappé aux drames l'été dernier. Sans l'intervention des pompiers, elle n'aurait plus de toit aujourd'hui : "cette maison, c'est tout ce que j'ai, je n'ai rien d'autre et franchement merci, je ne sais pas quoi faire pour vous dire merci, je vais vous faire un joli chèque, mais franchement, merci les pompiers". Plus loin dans le lotissement, c'est en larmes qu'on leur ouvre la porte : "ils ont sauvé notre maison, ils se sont livrés, ils ont donné leur vie, ils ont risqué leur vie pour nous, pour notre maison". Des maisons intactes sauvées des flammes par ces soldats du feu. Plus loin, seize logements ont, eux, brûlé en août dernier. Ces images avaient alors été tournées par nos équipes. Résultat : lorsque se présente l'occasion de remercier les pompiers, les habitants en ont donné plus. Tournée du lotissement terminée avec 315 euros en poche, de quoi améliorer le quotidien dans la caserne pour continuer de protéger au mieux des habitants reconnaissants. TF1 | Reportage S. Petit, D. Bertaud