Calendrier vaccinal : où en est-on ?

Il y a un an, le cabinet du Dr M'Hamed Ali Khader était désert. Pendant le premier confinement, les vaccinations des enfants ont souvent été annulées. "Les parents sont tellement obnubilés par ce virus qui nous touche actuellement qu'ils ont complètement occulté tout ce qui se passe à côté", raconte-t-il. Mais les familles sont de retour chez ce pédiatre. Diphtérie, tétanos, polio, rougeole, oreillon... onze vaccins sont aujourd'hui obligatoires. L'épidémie a également entraîné des retards de rappel chez les adultes. Si certains y font bien attention, la tendance reste mauvaise. Les retards de vaccination du premier confinement peinent à être rattrapés et pourraient avoir des conséquences après l'épidémie comme le craint Daniel Floret, vice-président de la Commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé. La situation pourrait ne pas s'arranger rapidement. Il est recommandé de laisser trois semaines d'écart entre une injection Covid et non Covid. De quoi retarder encore les vaccinations habituelles.