Calendriers : les pompiers de Golbey débutent leur tournée

Les pompiers vosgiens entament leur tournée des calendriers. Ceux de Golbey font déjà le tour des habitations de leur secteur. Et comme chaque année, le calendrier de ces soldats du feu est illustré avec de nouvelles photos prises lors de leurs interventions. Ils ont choisi eux-mêmes leurs photos, ainsi que la mise en page. L'argent récolté servira à améliorer leur quotidien. Et une partie de cette somme sera destinée à aider les orphelins des pompiers.