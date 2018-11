Californie : l'incendie de forêt "Camp fire" fait des ravages

"Camp fire", c'est le nom donné à l'incendie qui est en train de dévaster le nord de la Californie, aux Etats-Unis. Le bilan continue de s'alourdir. Au moins 31 personnes ont perdu la vie et 250 000 autres ont été évacuées notamment à Malibu et à Sacramento. Ce feu de forêt a également ravagé 45 000 hectares. Près de 7 000 maisons et commerces ont été détruits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.