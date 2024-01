Câliner des vaches pour rester zen : so british !

Pour câliner ces vaches, ils se sont levés tôt ce dimanche matin. Ce couple a dépensé 60 euros par personne pour cette activité inattendue, et ils semblent ravis de leur investissement. Certains les imaginent déjà dans leur salon. Cette ferme du Nord de l'Angleterre propose des sessions de câlinothérapie deux à trois fois par semaine. Un remède anti-stress très efficace paraît-il. "Beaucoup de personnes peuvent trouver ça bizarre, mais pour moi, c'est parfait", se réjouit une dame. Les vaches, elles, ne semblent pas contre. Frappée par la crise du lait, cette agricultrice a dû vendre son cheptel. Mais impossible de se séparer de bébé Nuage ou Flocon de neige, ses vaches les plus câlines. Elle a alors eu l'idée de proposer cette expérience aux visiteurs. Il a fallu cinq mois d'entraînement avec la famille et les amis pour que ces vaches apprécient la compagnie d'inconnus. Aujourd'hui, l'activité est bien plus rentable que ne l'était la production de lait. Alors, elle a décidé d'élargir les animations autour du bien-être de ses vaches. TF1 | Reportage L. Larvor, E. Stern