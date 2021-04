Calogero nous présente son single "Centre ville"

Il lui arrive de choisir le piano mais ce matin-là en poussant la porte, on découvre que le bassiste a pris une guitare. Calogero nous accueille dans sa pièce préférée, son studio. Le "Centre ville" est un endroit aussi précieux que fascinant quand on a grandi loin de la capitale. C'est également le titre de son album né pendant le premier confinement avec le renfort de quelques amis comme Benjamin Biolay, auteur de deux textes, et même de sa famille. "Le stylisme de cette pochette de disque, c'est-à-dire la veste, le pantalon, et les chaussures panthère, c'est ma petite fille Rita qui a choisi", a-t-il confié. Calogero a l'art de raconter des histoires, le savoir-faire des chanteurs populaires. "Aujourd'hui, quand on me dit que je suis un chanteur populaire, ça veut dire que j'ai la chance qu'il y a des gens qui m'ont suivi et j'ai accompagné leur vie avec mes chansons", explique l'artiste. Dans cet album, il chante aussi le titre "La Rumeur", ces bruits qui courent et qui se propagent. Le huitième album de Calogero est déjà un succès.