Calvados : à la découverte du musée consacré au peintre Eugène Boudin

Honfleur a inspiré des générations de peintres éblouis par ses lumières. Eugène Boudin en faisait partie. Dans cette ville du Calvados, un musée a été consacré à ce peintre. Devenu musée municipal en 1924, cet ancien monastère des Augustins, expose entre autres ses peintures, ses pastels et ses dessins. Mais elle célèbre également les peintres impressionnistes comme Jongkind ou encore Dubourg.