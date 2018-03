Calvados : la chasse aux œufs se déroulera sous une pluie abondante

A Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados, le printemps tarde à se faire sentir. Une pluie battante est annoncée pour le week-end pascal. Pour certains, pas question de mettre le nez dehors. Mais du côté des enfants, pas de fête de Pâques sans la traditionnelle chasse aux œufs et aux poissons. Dans les jardins, ils devront se munir de bottes et de vêtements chauds. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.