Le dernier fabricant de kaléidoscope en Europe

Le son de la boutique de curiosité de Dominic Stora réveille depuis 45 ans Beaumont-en-Auge, un petit village de Normandie. "Après la Pluie" est un endroit qui n'a pas perdu de son authenticité depuis qu'il en est devenu le propriétaire en 1976. On y trouve des objets de toutes sortes, chinés ou offerts et parfois même fabriqués par Dominic lui-même. C'est le cas des kaléidoscopes. Il est le dernier artisan qui fabrique ces jeux optiques en Europe. Pourtant, ces derniers sont très appréciés par ses clients. Celui qui regarde dans l'un de ces tubes se laisse porter par son imagination et replonge en enfance. Dominic Stora a confectionné pas moins de 270 000 kaléidoscopes dans son atelier. Il les fabrique avec une passion et un savoir-faire traditionnel, fidèle à la technique du XIX ème siècle. Il s'agit de la méthode utilisée lors du premier modèle inventé. À 77 ans, il confectionne près de 200 kaléidoscopes par mois et n'est pas prêt de prendre sa retraite.