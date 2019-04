Calvados : la pluie fait du bien aux plantations

Dans le Calvados, les fruits et légumes ainsi que les fleurs avaient du mal à pousser dans les jardins à cause de la sécheresse. Mais pour les jardiniers, c'est désormais de l'histoire ancienne car la pluie vient de faire son apparition dans la région. Ils l'attendaient depuis plusieurs jours déjà. C'est également le moment idéal pour travailler le sol. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.