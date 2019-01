Calvados : quid du sort de la boulangerie ouverte sept jours sur sept ?

Après des mois de bataille qui les ont mené devant la justice, Isabelle et Xavier Perret ont été condamnés à fermer leur boulangerie une fois par semaine. Les habitants de leur village trouvent la décision de justice scandaleuse ! Mais dans le Calvados, un décret préfectoral datant de 1996 interdit de travailler sept jours sur sept. Et si le couple ne le respecte pas, il sera passible d'une amende de 2 500 euros par jour de travail en trop. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.