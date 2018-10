Calvados : une habitante de Falaise lègue plus d'un million d'euros à sa commune

Dans une petite ville du Calvados, à Falaise, le maire avait reçu un coup de fil inattendu en novembre 2017. Des notaires lui avaient annoncé qu'une habitante venait de faire un don à la commune d'une valeur de 1 240 000 euros. Un geste généreux auquel Eric Macé ne s'attendait pas du tout. Cette somme permettra notamment de baisser les impôts locaux et de faire quelques travaux d'aménagement au sein de la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.