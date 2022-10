Camaïeu fixé sur son avenir aujourd'hui

Ce mercredi matin, tous les salariés du siège Camaïeu à Roubaix (Nord) sont venus travailler, mais avec la boule au ventre. Tous sont suspendus à une décision du tribunal et l'attente est douloureuse. "On est très pressé de savoir la décision qui sera rendue. Moi, j'y crois encore", explique Nordine Misraoui. Placée en redressement judiciaire, la marque, qui fut l'un des leaders sur le marché du prêt-à-porter féminin, a accumulé les difficultés. Il y a eu le Covid, une cyberattaque, mais surtout la concurrence de sites internet. Camaïeu, c'est aujourd'hui une dette de 200 millions d'euros. Mais les clientes ne peuvent pas imaginer que cette enseigne puisse disparaître. L'enseigne demande un délai et propose un plan avec la fermeture de la moitié des magasins partout dans le pays. Mais le tribunal peut aussi choisir la liquidation pure et simple. Alors, l'avenir des 2 600 salariés de Camaïeu a été placé dans la balance du tribunal de commerce de Lille Métropole. Il rendra sa décision ce mercredi dans l'après-midi. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire, M. Ragazzi