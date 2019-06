Cambremer : les jardins du Pays d'Auge, un véritable coin de paradis

Nichés dans le Calvados, les jardins du pays d'Auge se trouvent aux confins de la fameuse route du cidre. C'est un endroit extraordinaire qui a été imaginé et bâti par un couple d'anciens pépiniéristes il y a 25 ans. De nombreuses variétés d'espèces végétaux ornent les trois hectares du jardin et des maisons à colombage ponctuent les allées. Un ensemble harmonieux qui n'en finit pas d'émerveiller les visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.