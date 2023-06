Cambriolages en été : les pièges à éviter

C'était il y a deux ans, en pleine journée. Une épreuve pour cette dame qui a changé ses habitudes depuis : fermer une fenêtre qui donne sur la rue par exemple. Avec les beaux jours, les habitations sont plus ouvertes, donc plus vulnérables. Contrairement aux idées reçues, 80% des cambriolages se commettent la journée. La police municipale de Pessac (Gironde) veille tout particulièrement sur les habitations, notamment sur celles qui ont demandé à bénéficier de l'Opération Tranquillité Absence. La prévention passe parfois par des gestes simples : fermer ses ouvrants, mais surtout les verrouiller. Si le nombre de cambriolage est important en Gironde, huit pour 1 000 habitations, la commune de Pessac a réussi à freiner le phénomène. Résultat : 36% d'effraction en moins entre 2017 et 2022 grâce à un dispositif lancé par la mairie, la préfecture et les habitants. Il s'agit de la vigilance citoyenne. Un homme fait partie des 200 référents de la ville, en contact direct avec la police en cas de suspicion. Il conseille aussi aux habitants les gestes à mettre en œuvre pour simuler une présence permanente. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier