Cambriolages en série en centre-ville

Plusieurs commerces de Lille (Nord) sont fermés jusqu'à nouvel ordre à cause d'un cambriolage. Dans ce quartier, plusieurs commerçants ont subi des effractions. Il y a trois semaines, Kaira Naidjah a découvert la porte de son café fracturée. Entre les réparations et les vols, elle estime les pertes à 7 000 euros. Les cambrioleurs se sont introduits en pleine nuit, les caméras ont tout filmé. Ils prennent le temps de fouiller minutieusement la pièce. Dans la caisse, ils dérobent des tickets restaurants et de l'argent, et repartent avec des colis que la gérante stockait pour des clients. Les individus placent leurs butins dans une poubelle. Beaucoup partagent le sentiment de déception, tant les vols sont fréquents. Jeudi, c'est même un magasin de luxe qui est visé en plein centre-ville. Une voiture bélier a foncé sur les grilles. Pour une fleuriste, le vol a été plus discret. Elle table plus de 800 euros de vol, à peine un mois après son installation. Plusieurs toxicomanes à la recherche d'argent facile sont soupçonnés de commettre ces cambriolages. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas