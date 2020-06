Cambriolés sept fois, les propriétaires d'un bar-tabac jettent l'éponge et cherchent un repreneur

A Montrevel (Isère), le dernier commerce du village est sur le point de baisser le rideau. En cause, des cambriolages trop fréquents soit sept en 23 ans. François et Chantal Mermet, les propriétaires, sont à bout d'autant plus que la dernière effraction, qui date de mai dernier, a mal tourné. François a en effet blessé l'un des malfrats avec son fusil, ce qui lui a valu une mise en examen pour violences aggravées. Dans ce village de 450 habitants, une pétition circule pour soutenir le couple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français