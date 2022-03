Camélia des Landes, la plante reine de l’hiver

C'est un jardin bien gardé. Derrière ce portail se trouve une forêt de camélias, l'une des plus grandes collections d'Europe. Jean Thoby, pépiniériste expert, a passé sa vie au pied des camélias. Il y a quinze ans, il déménage la collection familiale dans les Landes, tout près des Pyrénées, où le climat rappelle celui du Japon, l'une des terres natales de ces arbustes. Nous sommes en plein hiver et pourtant, la majorité de sa collection est en fleur. Des fleurs inodores, mais très résistantes au gel et au passage du temps. Les plus vieux camélias du monde ont 1 200 ans. Ces plantes n'ont pas de programme de vieillissement. Plus elles prennent de l'âge, plus elles sont belles, fortes et grandes, et plus elles sont performantes. Cette plante très puissante a attiré l’œil d'une grande marque française. Avec l'aide de Jean Thoby, cette dernière vient d'installer sa propre ferme aux camélias de 70 hectares à quelques mètres de là. Objectif : récolter des fleurs pour créer des cosmétiques. Le camélia garderait encore bien des secrets. Il pourrait bientôt attirer de nombreux visiteurs dans ce petit coin des Landes. TF1 | Reportage V. David, F. Thommen